Prý kolabuje pražská doprava. Může za to Zdeněk Hřib, nebo milion aut?
I dřív běžná diskuse o omezení aut ve městech najednou vypadá jako munice pro kulturní válku
Nestává se často, že by se silnice dostala až do satirické divadelní hry. Proslulé pražské severojižní magistrále se to povedlo, když jedna postava cimrmanovské hry Blaník mluví o tom, že by se mezi Národním muzeem a slavnou sochou svatého Václava měla udělat dálnice, po které by cestoval každý, kdo projíždí Čechy.
Teď už se dá jet i jinudy, šestiproudá silnice středem Prahy se ale stala tématem nekonečné diskuse, jak se jí zbavit. Nebo alespoň jak ji zmenšit a omezit její zhoubný vliv na městské okolí. Nedaří se to a nepodařilo se to ani v posledních týdnech, kdy na téhle cimrmanovské dopravní tepně proběhla rekonstrukce a pokládka nového asfaltu. Opět zůstala v původní šířce, která bude nadále protahovat centrem města sto tisíc aut denně a paralyzovat tak normální městský život v okolí.
Experti Institutu plánování a rozvoje, organizace promýšlející budoucí podobu Prahy, namítají, že nenašli způsob, jak magistrálu zklidnit, všichni ale vědí, že technické či inženýrské řešení existuje, problémem je ovšem politika a obava radních z reakce řidičů.
