Do boje o oběžnou dráhu Země vstupuje těžká váha. Evropa doufá, že jí přinese více samostatnosti i bezpečí
V Evropě vzniká konkurent Elona Muska a jeho Starlinku. Vytvoří jej prý evropští giganti v oblasti vesmírných a komunikačních technologií
Po oběžné dráze létají tisíce družic – podle Evropské kosmické agentury (ESA) počet lidmi vyrobených satelitů na zemské orbitě, které dokážeme sledovat, loni překročil 40 tisíc. Ve skutečnosti jich tam ale krouží víc, jen většina už dávno nefunguje. Ty aktuálně aktivní – podle ESA zhruba 11 tisíc – zajišťují bezproblémový chod moderní komunikace, navigaci, předpověď počasí, sledování klimatu či pohybu lodí a letadel a obecně také připojení k internetu.
Ke zmíněným záležitostem slouží zhruba dvě třetiny aktivních satelitů a skoro všechny patří jediné firmě – Starlinku amerického miliardáře Elona Muska. Po oběžné dráze jich rychlostí téměř 30 tisíc kilometrů v hodině létá tolik proto, aby měli uživatelé satelitního internetu vždy některou z Muskových družic v dosahu a jejich připojení fungovalo bez výpadků. Satelity přenášejí data mezi pozemními stanicemi připojenými k internetu a uživatelskými anténami, které mají lidé doma. Starlink na orbitu vysílá další a další satelity a plánuje jich tam poslat v následujících letech až 34 tisíc.
Na nízké oběžné dráze americká firma kontroverzního miliardáře a bývalého člena americké administrativy drží naprostou dominanci – jiná, třeba britsko-francouzská společnost Eutelsat, teď má na orbitě pár set družic. Firma Amazon dalšího amerického miliardáře Jeffa Bezose nedávno v rámci projektu Kuiper doplnila svůj arzenál satelitů pro datový přenos na více než 150. O slovo se stále více hlásí i Čína – ta loni vypustila na orbitu několik desítek satelitů své firmy SpaceSail a do konce letošního roku plánuje toto číslo navýšit na více než 600.
Přední evropští hráči v oblasti kosmických a komunikačních systémů a doposud nelítostní rivalové – francouzské firmy Thales a Airbus a italský Leonardo – se před několika dny dohodli, že Starlinku vytvoří relevantní konkurenci. Nejen kvůli poptávce po satelitním internetu v Evropě, ale také proto, aby posílili evropskou nezávislost v oblasti vesmírných technologií a komunikace.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu