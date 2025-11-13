Neutírat se po plavání do trička a nevymlouvat se na rozbité brýle
Ředitelé znevýhodněných škol diskutovali v Praze o tom, že bez inkluze si už neumějí svoji práci představit
Odpůrci školní inkluze z nové vládní koalice často tvrdí, že sami učitelé ji chtějí zrušit. V Národní technické knihovně v pražských Dejvicích se sešli ředitelé a ředitelky desítek základních škol z celého Česka, aby celý den diskutovali právě o svých zkušenostech s inkluzivní výukou. A místo stížností si její výsledky nemohli vynachválit.
Měsíc dva a pak jdou jinam
Do Prahy dorazili zástupci základních škol, které Národní pedagogický institut (NPI) vybral do svého tříletého projektu s názvem Škola rovných šancí. V jeho rámci vytipoval napříč republikou 450 škol, do nichž chodí velký podíl dětí z nemajetných nebo málo motivovaných rodin – škol, které vykazují velký počet zameškaných hodin, časté propadání, špatnou nebo vůbec žádnou spolupráci s rodiči apod.
Těmto školám přidělil stát v rámci projektu financovaného z EU peníze navíc na další učitele, jejich asistenty a doplňkové školní aktivity. Stalo se tak v rámci finančních plánů, na nichž spolupracovali experti NPI spolu s řediteli a ředitelkami škol. Hlavní manažer celého projektu Tomáš Machalík přitom zdůrazňuje, že kladli na názor vedení vybraných škol velký důraz. „Chtěli jsme podpořit autonomii škol,“ říká Machalík.
