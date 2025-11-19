Co věděl prezident Zelenskyj o největší korupční aféře své vlády
A proč Ukrajincům nestačí, když v aféře se zlatou toaletou obětuje „jen“ dva ministry
Ukrajinský parlament v kauze, kterou sleduje celý západní svět, posvětil ve středu návrh prezidenta Volodymyra Zelenského odvolat ministryni energetiky Svitlanu Hrynčuk a ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka kvůli namočení se do zpronevěry nejméně 100 milionů dolarů ze státní jaderné společnosti Enerhoatom. Zuřící korupční skandál Zelenského vlády je pro lídra válkou zmítané země těžkou zkouškou.
Část poslanců volá po zásadnějších změnách. Chtějí rezignaci celé vlády premiérky Julije Svyrydenko a tlačí především na odchod Zelenského pravé ruky, šéfa jeho kabinetu Andrije Jermaka, kterého mnoho západních spojenců Ukrajiny vnímá kvůli monopolizaci moci na vládu a rozhodování prezidenta jako problematického politika. List Ukrajinska pravda napsal, že někteří politici ze Zelenského strany Služebník lidu naléhají na hlavu státu, aby Jermaka obětovala. Argumentují, že byl skoro jistě do výbušné aféry rovněž zapleten, minimálně tak, že o ní věděl a nezakročil.
V ukrajinských médiích se spekuluje o tom, že by se lídr Zelenského frakce v parlamentu Davyd Arachamija a nespokojení vládní poslanci mohli spojit s opozicí a donutit Zelenského, aby se Jermaka zbavil. Vládní krize bude nadále hýbat ukrajinskou politiku a směrem k budoucnosti všichni čekají, jak Zelenskyj osvědčí své schopnosti manévrovat v pro něj mimořádně složitém politickém terénu.
Naposledy je projevil letos v létě, kdy po mohutných protestech veřejnosti vzal zpět své kritizované rozhodnutí připravit o nezávislost dvě klíčové protikorupční instituce – Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a Speciální protikorupční prokuraturu (SAP). Manévrovat však umějí také detektivové. Právě ti z NABU stojí za současnou výbušnou kauzou, jež má potenciál vážně poškodit nejen Zelenského, ale rovněž atmosféru v zemi a pozici Ukrajiny před spojenci.
