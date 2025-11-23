Zatímco Západ váhá, Ukrajina hoří
Nobelova cena míru se neuděluje za kapitulaci
Prezident Trump má novou politiku vůči Ukrajině. Je stejná jako jeho stará politika vůči Ukrajině – donutit Kyjev k dalším ústupkům a doufat, že ruský prezident Vladimir Putin bude spokojený, dohodu přijme, a připravit půdu pro to, aby Trump získal Nobelovu cenu. Nefungovalo to doposud a nebude to fungovat ani teď. Ještě horší je, že změna přichází v okamžiku kritické zranitelnosti Ukrajiny. Zprávy z terénu naznačují, že boje zesílily, ukazatele se zhoršují a bez zásahu by Ukrajina mohla brzy utrpět vojenskou porážku, která Rusku přinese důležité symbolické vítězství – a možná i víc.
Pokrovsk, průmyslový a železniční uzel na východní Ukrajině, se ocitá na hraně přežití. Ukrajina už měsíce odolává ruskému tlaku. Nyní jsou však ruské jednotky blízko obklíčení této oblasti, jak píše list The Kyiv Independent, Ukrajině zbývá pouze desetikilometrový koridor, kterým může zásobovat to, co zbylo z její obrany. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ruské síly v tomto sektoru převyšují ukrajinské v poměru 8 : 1. Podle ukrajinského ministerstva obrany do města proniklo přes 300 ruských vojáků a Moskva se snaží nasadit sabotážní jednotky, aby vyvolaly chaos.
Pokrovsk by byl největší městskou oblastí, která padla za více než dva roky. A nejde jen o jedno město. Po většinu války byl centrem logistiky v blízkosti propojených městských pevností. Ukrajina částečně přesunula své zásobovací sítě, aby to kompenzovala – avšak kolaps Pokrovsku by přesto mohl ohrozit celou obrannou linii v Doněcku.
Postup Moskvy přitom vyplývá spíše z politické vůle a vytrvalosti než z taktické brilance. Podle Institutu pro studium války od ledna do září podepsalo měsíčně vojenské kontrakty okolo 29 tisíc lidí. Ukrajinské odhady zároveň ukazují, že ve stejném období Rusko ztrácelo každý měsíc přibližně 35 000 vojáků. Jinými slovy, Moskva přichází o více vojáků, než kolik jich naverbuje – přesto díky čím dál lukrativnějším platovým podmínkám rychle doplňuje ztráty, aby ve svém válečném tažení mohla pokračovat.
