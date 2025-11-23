Knihy edice Respekt
Pavel Reisenauer: Tvorba pro Respekt, obrazy, kresby, ilustrace, fotografie
Pavla Reisenauera zná většina čtenářů jako autora originálních titulních stran a ilustrací pro týdeník Respekt, které po desítky let tvořily nezaměnitelnou součást českého mediálního prostoru. Veřejnosti téměř neznámá je však jeho volná tvorba, do níž patří obrazy, kresby, knižní ilustrace, komiksy a také fotografie. Reisenauerovo dílo v celé jeho šíři se pak snaží představit tato publikace, která také hledá odpověď na otázku, co bylo skutečným jádrem jeho tvorby. Kniha vznikla jako pocta autorovi po jeho náhlém úmrtí v roce 2024, byla vydaná u příležitosti jeho výstavy v Museu Kampa.
Jaroslav Spurný: Vrbětice. Ruská operace, která změnila Česko
