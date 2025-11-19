Sametová revoluce, KGB a trollí politika, která míří do čela státu
Filip Turek ukázal, jak bude vypadat vládnutí příští koalice
Proč šel Filip Turek na Národní třídu zapálit svíčku a připomenout si tak sametovou revoluci, když na sítích prohlásil, že v roce 1989 šlo jen o „transformaci, která byla řízená ať už československou, tak sovětskou tajnou službou“, a přímo na místě brutálního zásahu ozbrojených složek proti studentům zopakoval, že mu „přijde zvláštní ta naivita, že si lidi opravdu myslí, že tu revoluci udělali studenti, a ne Gorbačov a KGB a spol.“? Tuhle otázku si na sociálních sítích kladlo hodně lidí a dodávali, že Turek není konzistentní. Je to však nepochopení politické strategie, jež se brzy v Česku ujme moci. Cesta je tu cíl, tedy permanentní trolling, zahlcení veřejného prostoru provokacemi a útočením na symboly opačného tábora. Cílem je chaos, kdy není podstatný výkon politiků v zájmu země, ale nekonečná kulturní válka.
Postup podle manuálu
Už to skoro působí jako postup podle nějakého manuálu. Veřejný prostor zaplavíte obrovským množstvím nesmyslů, které potěší vaši voličskou základnu a pobouří kritické odpůrce. Tím je nutíte neustále na vás reagovat, nikoli přicházet s tématy vlastními. Vedle toho zaútočíte na symboly, jež jsou pro druhý tábor důležité, počítáte s tím, že je budou bránit, a tak můžete říct, že nejsou demokraté. Rámujete média jako nepřátelská, protože pak lidé nevěří tomu, co na vás zjistí. Následně najdete témata, která vaše oponenty rozdělují – často jsou to otázky, kde se liší liberální a konzervativní pohled na věc –, a zasejete mezi ně rozpory.
Autorství „manuálu“ lze připsat možná Donaldu Trumpovi a jeho hnutí MAGA, byť jej známe i z dávnější historie. V Evropě podle podobného scénáře dnes často postupuje například AfD v Německu, Svobodní v Rakousku či Smer na Slovensku.
