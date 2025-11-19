0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
19. 11. 20258 minut

Sametová revoluce, KGB a trollí politika, která míří do čela státu

Filip Turek ukázal, jak bude vypadat vládnutí příští koalice

Erik Tabery

Proč šel Filip Turek na Národní třídu zapálit svíčku a připomenout si tak sametovou revoluci, když na sítích prohlásil, že v roce 1989 šlo jen o „transformaci, která byla řízená ať už československou, tak sovětskou tajnou službou“, a přímo na místě brutálního zásahu ozbrojených složek proti studentům zopakoval, že mu „přijde zvláštní ta naivita, že si lidi opravdu myslí, že tu revoluci udělali studenti, a ne Gorbačov a KGB a spol.“? Tuhle otázku si na sociálních sítích kladlo hodně lidí a dodávali, že Turek není konzistentní. Je to však nepochopení politické strategie, jež se brzy v Česku ujme moci. Cesta je tu cíl, tedy permanentní trolling, zahlcení veřejného prostoru provokacemi a útočením na symboly opačného tábora. Cílem je chaos, kdy není podstatný výkon politiků v zájmu země, ale nekonečná kulturní válka. 

Postup podle manuálu

Už to skoro působí jako postup podle nějakého manuálu. Veřejný prostor zaplavíte obrovským množstvím nesmyslů, které potěší vaši voličskou základnu a pobouří kritické odpůrce. Tím je nutíte neustále na vás reagovat, nikoli přicházet s tématy vlastními. Vedle toho zaútočíte na symboly, jež jsou pro druhý tábor důležité, počítáte s tím, že je budou bránit, a tak můžete říct, že nejsou demokraté. Rámujete média jako nepřátelská, protože pak lidé nevěří tomu, co na vás zjistí. Následně najdete témata, která vaše oponenty rozdělují – často jsou to otázky, kde se liší liberální a konzervativní pohled na věc –, a zasejete mezi ně rozpory.

↓ INZERCE

Autorství „manuálu“ lze připsat možná Donaldu Trumpovi a jeho hnutí MAGA, byť jej známe i z dávnější historie. V Evropě podle podobného scénáře dnes často postupuje například AfD v Německu, Svobodní v Rakousku či Smer na Slovensku.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články