Respekt Sezona23. 11. 202520 minut
Výstavy
Vltava slavná & splavná
Jízdárna Pražského hradu, 5. 9. – 4. 1.
Národní památkový ústav spojil síly se Správou Pražského hradu a Národní galerií Praha a při příležitosti 150. výročí prvního uvedení symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava připravil výstavu o naší (po Labi) druhé národní řece. K vidění je na Hradě ledasco. Archeologické nálezy ze dna Vltavy, fotky dávných vorařů nebo plátna Josefa Mánesa, Julia Mařáka či Antonína Slavíčka.
Aleš Veselý: Retrospektiva – Alešville
Národní galerie Praha, Veletržní palác, 26. 9. – 22. 2.
