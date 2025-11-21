Čistý gamewashing. Proč chce být Saúdská Arábie videoherní velmocí
Země investuje miliardy dolarů do herního průmyslu, aby si vylepšila image, a pomáhá jí v tom i rodina amerického prezidenta
„On o tom nic nevěděl. Nemusíte našeho hosta ztrapňovat,“ řekl ve středu v Bílém domě rázně Donald Trump novinářce ze stanice ABC News poté, co se přítomného saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána zeptala na okolnosti vraždy saúdského novináře Džamála Chášukdžího.
Kritik saúdskoarabského režimu (i Donalda Trumpa) byl v roce 2018 surově zabit na konzulátu v Istanbulu. Americká tajná služba CIA dospěla k tomu, že vraždu novináře si tenkrát přímo objednal právě korunní princ Muhammad bin Salmán. O sedm let později tento muž sedí po boku nejmocnějšího politika světa a s takřka nevinným výrazem vysvětluje, jak bolestivá pro něj je tato tragédie, s níž rozhodně neměl nic společného. A tvrdí, že jeho země se snažila zabití Chášukdžího prošetřit.
Politoval rovnou také oběti 11. září – rodiny lidí, kteří při útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku v roce 2001 zemřeli, se totiž proti návštěvě saúdského prince vzbouřily. Útok spáchala teroristická organizace Al-Káida v čele s Usámou bin Ládinem, jenž pocházel z prominentní saúdskoarabské rodiny.
To už má být ale dávná minulost. Země nechce být spojována s 11. zářím ani s potlačováním svých kritiků i lidských práv, na což dlouhodobě upozorňují lidskoprávní organizace jako Amnesty International. Zároveň i jeho kritici připouštějí, že autoritativní vládce v něčem společnost modernizuje a omezil vliv kleriků, kteří dříve díky ropnému bohatství do celého muslimského světa vyváželi fundamentalistickou verzi islámu. Jeho hlavním cílem každopádně je vymanit zemi z pouhé ropné ekonomiky směrem k modernějšímu hospodářství, stát se celosvětovým hráčem a investičním centrem s přívětivou tváří. A tu má kromě jiného korunovat angažmá v globálním fenoménu počítačových her.
