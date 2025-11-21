0:00
21. 11. 20254 minuty

Opravdu chceme přidusit ukrajinskou armádu?

Putinův a Trumpův mír vypadá jako ze špatného snu

Marek Švehla

„Měli bychom přistupovat k plánům USA konstruktivně,“ vyzval na síti X předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Mířil přitom na neoficiálně uniklé zásadní body mírového plánu Donalda Trumpa a Vladimira Putina zveřejněné před zraky notně otřesené proukrajinské koalice tento týden. Čelný reprezentant nové české vládní garnitury přitom neprozradil, jak by ona konstruktivnost – tedy činorodost, tvořivost – měla vypadat. A protože předpokládaný budoucí premiér má dost starostí sám se sebou a příští ministr zahraničí je v nedohlednu, zatím nevíme, co od nové vlády v tomto ohledu čekat. 

To není dobrá zpráva. Onen tzv. mírový plán, respektive to, co z něj zatím známe, totiž vrchovatě naplňuje obavy spojené s Trumpovým ustupováním Rusku, jež sledujeme od jeho nástupu. Takže pokud jde o konstruktivnost, bude se možná muset týkat evropské obrany proti ruské rozpínavosti. 

Protože to říká

Osmadvacetibodový plán ve své dosavadní podobě přebírá do značné míry ruské požadavky vůči Ukrajině a vypadá tedy – slovy týdeníku The Economist – jako výzva k úplné ukrajinské kapitulaci. Obsahuje především zabrání téměř všech okupovaných částí Ukrajiny plus převedení celého Donbasu pod Rusko. Dále závazek Ukrajiny nevstoupit do NATO a omezení její armády na 600 tisíc vojáků. 

