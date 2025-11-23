Kultura23. 11. 20252 minuty
Film týdne: Tři vraždy stačí, drahoušku. Snímek Není jiná možnost je jihokorejskou satirou na kapitalismus
Žádná jiná asijská země není tak úspěšná ve vývozu své kultury do světa jako Jižní Korea. K-pop je celosvětový fenomén a do seznamu vývozních položek nedávno přibyl subžánr nemilosrdné satiry na moderní kapitalismus. Seriál Hra na oliheň, v němž ekonomické zoufalství přiměje lidi hrát doslova o život, patří k nejsledovanějším seriálům na Netflixu. Černá komedie Parazit o zoufalé chudé rodině, která infiltruje dům boháčů, získala jako první „film s titulky“ v roce 2020 Oscara pro nejlepší film. Teď svůj pohled nabízí i jeden z nejstylovějších jihokorejských režisérů Pak Čchan-uk. Po premiéře na festivalu v Benátkách přichází do kin jeho hororová komedie Není jiná možnost.
