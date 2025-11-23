0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se mladí lidé naštvou
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura23. 11. 20252 minuty

Film týdne: Tři vraždy stačí, drahoušku. Snímek Není jiná možnost je jihokorejskou satirou na kapitalismus

Jindřiška Bláhová

Žádná jiná asijská země není tak úspěšná ve vývozu své kultury do světa jako Jižní Korea. K-pop je celosvětový fenomén a do seznamu vývozních položek nedávno přibyl subžánr nemilosrdné satiry na moderní kapitalismus. Seriál Hra na oliheň, v němž ekonomické zoufalství přiměje lidi hrát doslova o život, patří k nejsledovanějším seriálům na Netflixu. Černá komedie Parazit o zoufalé chudé rodině, která infiltruje dům boháčů, získala jako první „film s titulky“ v roce 2020 Oscara pro nejlepší film. Teď svůj pohled nabízí i jeden z nejstylovějších jihokorejských režisérů Pak Čchan-uk. Po premiéře na festivalu v Benátkách přichází do kin jeho hororová komedie Není jiná možnost

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články