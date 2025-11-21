0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko21. 11. 20259 minut

Máme se bát rostoucí nezaměstnanosti?

I když v Česku míra nezaměstnanosti roste, stále patří k nejnižším v Evropě – její nárůst však analytici nečekali

Filip Zelenka

Už tři roky, zatím velmi pozvolna, roste v Česku nezaměstnanost. Lidí bez práce bylo dlouhé roky v tuzemsku velmi málo – od krizových let kolem roku 2010 klesl jejich počet z hodnot kolem 10 až k 2,6 procenta v předvečer covidové pandemie v roce 2019. Ani celosvětová nákaza, která paralyzovala mnohé oblasti byznysu, nepřinesla dlouhé zástupy na úřadech práce. Situace se mění až nyní, za poslední rok se nezaměstnanost nečekaně vyšvihla z loňských 3,8 na 4,6 procenta v říjnu letošního roku, což znamená 350 tisíc lidí bez práce. Je to důvod k obavám o kondici české ekonomiky?  

Hospodářství se chová divně

Analytici ze státních institucí i soukromého sektoru na začátku letošního roku očekávali, že se míra nezaměstnanosti udrží pod čtyřmi procenty. Už tehdy bylo patrné, že se ekonomické klima změní, zejména v důsledku uragánu jménem Donald Trump, který do ekonomického slovníku vrátil pojem cla. Ani tento faktor však neměl dle odborníků v Česku způsobit, že by se zvedl počet lidí, kteří si nemohou najít práci.  

↓ INZERCE

Podle ekonoma Tomáše Dvořáka ze společnosti Oxford Economics se trhy práce ve vyspělých zemích v posledních třech letech chovají „divně“, jelikož i v letech 2022 a 2023, kdy evropské ekonomiky stagnovaly, se podíl nezaměstnaných nezvyšoval, nýbrž naopak klesal. Podle něj to byl důsledek dvou faktorů: vládních pobídek typu kurzarbeit, kdy na sebe evropské vlády vzaly v krizových letech část nákladů na zaměstnance kvůli obavě z oslabení ekonomiky, a na druhé straně strachu firem, které se bály, že když nyní propustí své zaměstnance, bude pro ně v případě oživení ekonomiky složité a drahé najít nové. A tak si nechaly část zaměstnanců „do zásoby“ a místo propouštění snižovaly své zisky.  

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články