4. 12. 2025

Máte rádi fotbal? A má vás ráda Amerika?

Garrigue: Irák zmrazí aktiva Hizballáhu - Italská (módní) policie - Kteří fanoušci budou smět na fotbal do USA

Magdaléna Fajtová
,
Dominika Perlínová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Ottawy, Mexico City a Washingtonu. 

Severní Amerika příští rok pořádá mistrovství světa ve fotbale. USA, Mexiko i Kanada se na událost nadšeně připravují – opravují silnice a vylepšují stadiony. Kdo se ale na zápasy v USA nakonec bude moci podívat? Pustí zahraniční fanoušky na fotbal strážci amerických hranic? Téma pro Dominiku Perlínovou. Teď ale tradiční přehled dění jinde.

