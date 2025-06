Každý se tomu námětu vyhýbal. Je z toho přelomový film

Cesta od nápadu k realizaci trvala sedm let, zbrzdil ji covid i finance. Nakonec by to však mohlo hrát snímku do karet. Premiéra se trefila do doby, kdy se v české společnosti ve vztahu k sexualizovanému násilí něco zásadně mění. O „nepěkném“ tématu, které v době Kulínského kauzy zajímalo hlavně bulvár, debatuje stále širší veřejnost, o své zkušenosti mluví stále více obětí, zvýšil se i počet oznámení případů na policii.