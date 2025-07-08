Polsko-polská válka, další dějství. Nastupuje prezident Nawrocki
Žádná hlava státu ještě neměla tak silný a slabý mandát zároveň
Karol Nawrocki je polským prezidentem. Včera slavnostně složil přísahu a má před sebou minimálně pět let ve funkci. Nenechal nikoho na pochybách, že hodlá s vládou Donalda Tuska válčit a že má spoustu energie a odhodlání.
Když polský prezident přísahá věrnost ústavě a vlasti, pronáší v parlamentu projev. Ještě žádný nastupující činitel se nerozhodl pro tak útočný a konfrontační tón jako Karol Nawrocki. Ve zkratce a jen s malou nadsázkou: oznámil, že on je jediným hlasem národa, a tento národ má jednu prioritu – nemá rád Donalda Tuska.
Dá se říct, že ještě žádný polský prezident nedostal tak silný mandát jako Nawrocki, do té doby málo známý národovecký historik a politický nováček. Více než deset a půl milionu hlasů, které dostal, jsou rekord. Dá se stejně tak dobře říct, že žádný polský prezident nevstupuje do funkce tak slabý. Jeho náskok před druhým v pořadí, Rafałem Trzaskowským, byl naprosto zanedbatelný. I poražený Trzaskowski získal více hlasů než kterýkoli vítěz v minulosti.
