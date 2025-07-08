Mé děti se hádají každý den. Je to normální?
Jak je vést ke klidnému řešení konfliktů a kdy mám zasáhnout?
Jsem mámou dvou dětí – dceři je sedm let a synovi pět. Jsou ve věku, kdy si spolu umí krásně vyhrát, ale také se doslova pro každou hloupost pohádat. Někdy se perou, jindy jsou na sebe jen nepříjemní a navzájem se provokují, ale v poslední době mám pocit, že těch hádek je stále více. A přiznám se, že mi to začíná lézt na nervy.
Rozumím tomu, že sourozenci se běžně hádají. I já mám sourozence a vím, že jsme se jako děti často nesnesli. Ale když to zažívám jako rodič, je to pro mě velmi vyčerpávající. Vždy mám pocit, že musím zasáhnout, ale nevím, jak správně. Nechci jednoho upřednostňovat, ale zároveň mám dojem, že pokud zasáhnu jednou ve prospěch jednoho, druhý má pocit křivdy.
Snažím se jim vysvětlovat, vést je k tomu, aby se navzájem poslouchali, ale když jsou v afektu, žádná rozumná slova nezabírají. A často je to velmi rychlé – hra se zvrtne v hádku za pár vteřin. Dcera má silnější povahu, je více dominantní, a syn je spíše výbušný, a tak to často skončí křikem a slzami.
Chtěla bych se zeptat: Do jaké míry je normální, že se děti hádají každý den? Kdy a jak má rodič zasáhnout? Mám je nechat, ať si to „vyřeší sami“, nebo vždy vstoupit do konfliktu? Jak lze nastavit hranice mezi přirozeným sourozeneckým skřípením a něčím, co je už třeba regulovat a usměrňovat?
