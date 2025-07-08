Booking.com čelí další kontroverzi. K hromadné žalobě se přidalo přes 10 tisíc hotelů, včetně českých
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Clarou Zanga
Internetová služba Booking.com, která zprostředkovává rezervace ubytování, čelí další kontroverzi. Konkrétně hromadné žalobě, ke které se přidalo víc než deset tisíc evropských hotelů, a to včetně těch českých. Požadují odškodné za cenová omezení mezi lety 2004 až 2024, ke kterých se při využívání služby musely zavázat. Mají ale na peníze nárok, když na podmínky přistoupili dobrovolně? Jakým dalším žalobám Booking.com čelí? A může to službě, která je na trhu dominantní, poškodit reputaci? I o tom ve čtvrtečním Výtahu Respektu mluví Clara Zanga.
