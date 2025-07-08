0:00
Astrounat Brázda
7. 8. 2025

Booking.com čelí další kontroverzi. K hromadné žalobě se přidalo přes 10 tisíc hotelů, včetně českých

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Clarou Zanga

Zuzana Machálková

Internetová služba Booking.com, která zprostředkovává rezervace ubytování, čelí další kontroverzi. Konkrétně hromadné žalobě, ke které se přidalo víc než deset tisíc evropských hotelů, a to včetně těch českých. Požadují odškodné za cenová omezení mezi lety 2004 až 2024, ke kterých se při využívání služby musely zavázat. Mají ale na peníze nárok, když na podmínky přistoupili dobrovolně? Jakým dalším žalobám Booking.com čelí? A může to službě, která je na trhu dominantní, poškodit reputaci? I o tom ve čtvrtečním Výtahu Respektu mluví Clara Zanga.

