Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Najednou jsem měl chuť do života
Obálka vydání 32/2025
32/2025 • 4.–10. 8. 2025

Najednou jsem měl chuť do života

Nedostatek testosteronu lze léčit a zvýšit tak kvalitu života, neodborná aplikace ale může poškodit zdraví

Obálka vydání 31/2025
Máme mít copyright na svou tvář?
28. 7. – 3. 8. 2025
Autor: Marek Uliasz / imageBROKER / Profimedia
Najednou jsem měl chuť do života
Kdo platí dovolenou a dodává klid panu Vidlákovi, předsedovi strany Stačilo!   
Sjarhej Cichanouski: Dozorci mi stále opakovali, že ve vězení zdechnu. Věřil jsem, že znovu uvidím své děti a ženu
Nášlapné miny kulturních válek

Erik Tabery

O jedné nenápadité reklamě na džíny: potenciální zbraní do ideologické bitvy je dnes všechno kolem nás

Uplynulo 20 let od velkého zásahu policistů na festivalu CzechTek v roce 2005. Jak tato událost ovlivnila váš vztah k českému státu?

Respekt

Proč Evropská unie kapitulovala před Donaldem Trumpem?

Filip Zelenka

Dojednaná obchodní dohoda mezi EU a USA vzbuzuje více rozpaků než úlevy. Není to chyba unijních vyjednavačů, ale zpráva o pozici Evropy

Bylo by lepší, kdyby film Sbormistr nevznikl?

Jan H. Vitvar

Jeho režisér čelí obviněním z neetického chování k obětem sexuálního násilí

Vyhnání Francie z Afriky

Tomáš Lindner

Evropa za svými hranicemi rychle ztrácí vliv. Počátkem řešení je vidět to a zkoumat příčiny 

Trumpova cla ničí svět, ve kterém se vyplácí neválčit

Fareed Zakaria

Kdo se raduje z toho, že prezident vymáčkl ze spojenců dvě procenta celní sazby, nechápe ekonomiku a dějiny

Najednou jsem měl chuť do života

Silvie Lauder

Nedostatek testosteronu lze léčit a zvýšit tak kvalitu života, neodborná aplikace ale může poškodit zdraví

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Kdo platí dovolenou a dodává klid panu Vidlákovi, předsedovi strany Stačilo!   

Ivana Svobodová

Daniel Sterzik vyměnil prasata za krkavce a doma v Miroslavi čelí podezření, že rozvrací zemi 

Jak jedno čínské příhraniční město drží nad vodou ruskou ekonomiku

Keith Bradsher / The New York Times

Pohyb zboží v Man-čou-li, hlavním hraničním přechodu mezi Ruskem a Čínou, dokonale ilustruje stále užší vztahy mezi oběma zeměmi. Komplikuje to ale vztahy Číny a Evropy (The New York Times)

Může být učitel nebo soudce členem extremistické strany?

Tomáš Lindner

U sousedů řeší, co se členy čím dál populárnější Alternativy pro Německo

Byla bych ráda, kdyby byli komunisti stejní jako před 150 lety

Marek Švehla

Jak se rozpadá Sociální demokracie, nejstarší česká politická strana

Konec střílení a plynování? „Holubí dům“ může být řešením, pokud se správně uchopí

Clara Zanga

Městské holubníky nejspíš populaci dramaticky nezredukují. Ale mohou být součástí etického řešení problému, který jsme si zavinili sami

Budu cvičit, omezím porno a řeknu mámě, že ji mám rád. Jak se z chlapců dělají muži

Petr Horký

Seriál Češi a Češky v nové realitě – 19. díl: Reportáž z kokořínských lesů, kde dvacítka mladíků objevovala maskulinitu pro 21. století

Sjarhej Cichanouski: Dozorci mi stále opakovali, že ve vězení zdechnu. Věřil jsem, že znovu uvidím své děti a ženu

Ondřej Kundra

S čerstvě propuštěným mužem běloruské prezidentky exkluzivně pro Respekt o boji proti diktátorovi Lukašenkovi, o životě v absolutní izolaci a o tom, jaké to je znovu volně běhat po pláži

I miliardáři si zaslouží odpuštění

Adèle Mhaini

Americký režisér Wes Anderson ve filmu Fénické spiknutí představuje dalšího ze svých komplikovaných mužských hrdinů

Událost týdne: Je nová Bláznivá střela film, na který jsme všichni čekali?

Jindřiška Bláhová

Album týdne: Giant Claw vytváří svobodný pop a hlasy Annie Lennox nebo t.A.T.u. mění k nepoznání

Pavel Turek

Film týdne: Sci-fi klasika Total Recall našla vítězný recept ve spojení Arnolda Schwarzeneggera a filozofických idejí

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Od idylických obrazů Kateřiny Ondruškové je těžké vracet se zpět do všední reality

Jan H. Vitvar

Vietnamská stopa v Berlíně

Kateřina Čopjaková

Rodina je základ – čeho?

Josef Chuchma

Ty vodopády! Ta jatka!

Jindřiška Bláhová

My v kapele

Jakub Zezula

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper