Najednou jsem měl chuť do života
Nedostatek testosteronu lze léčit a zvýšit tak kvalitu života, neodborná aplikace ale může poškodit zdraví
Proč Evropská unie kapitulovala před Donaldem Trumpem?
Filip Zelenka
Dojednaná obchodní dohoda mezi EU a USA vzbuzuje více rozpaků než úlevy. Není to chyba unijních vyjednavačů, ale zpráva o pozici Evropy
Bylo by lepší, kdyby film Sbormistr nevznikl?
Jan H. Vitvar
Jeho režisér čelí obviněním z neetického chování k obětem sexuálního násilí
Vyhnání Francie z Afriky
Tomáš Lindner
Evropa za svými hranicemi rychle ztrácí vliv. Počátkem řešení je vidět to a zkoumat příčiny
Trumpova cla ničí svět, ve kterém se vyplácí neválčit
Fareed Zakaria
Kdo se raduje z toho, že prezident vymáčkl ze spojenců dvě procenta celní sazby, nechápe ekonomiku a dějiny
Kdo platí dovolenou a dodává klid panu Vidlákovi, předsedovi strany Stačilo!
Ivana Svobodová
Daniel Sterzik vyměnil prasata za krkavce a doma v Miroslavi čelí podezření, že rozvrací zemi
Jak jedno čínské příhraniční město drží nad vodou ruskou ekonomiku
Keith Bradsher / The New York Times
Pohyb zboží v Man-čou-li, hlavním hraničním přechodu mezi Ruskem a Čínou, dokonale ilustruje stále užší vztahy mezi oběma zeměmi. Komplikuje to ale vztahy Číny a Evropy (The New York Times)
Může být učitel nebo soudce členem extremistické strany?
Tomáš Lindner
U sousedů řeší, co se členy čím dál populárnější Alternativy pro Německo
Byla bych ráda, kdyby byli komunisti stejní jako před 150 lety
Marek Švehla
Jak se rozpadá Sociální demokracie, nejstarší česká politická strana
Konec střílení a plynování? „Holubí dům“ může být řešením, pokud se správně uchopí
Clara Zanga
Městské holubníky nejspíš populaci dramaticky nezredukují. Ale mohou být součástí etického řešení problému, který jsme si zavinili sami
Budu cvičit, omezím porno a řeknu mámě, že ji mám rád. Jak se z chlapců dělají muži
Petr Horký
Seriál Češi a Češky v nové realitě – 19. díl: Reportáž z kokořínských lesů, kde dvacítka mladíků objevovala maskulinitu pro 21. století
Sjarhej Cichanouski: Dozorci mi stále opakovali, že ve vězení zdechnu. Věřil jsem, že znovu uvidím své děti a ženu
Ondřej Kundra
S čerstvě propuštěným mužem běloruské prezidentky exkluzivně pro Respekt o boji proti diktátorovi Lukašenkovi, o životě v absolutní izolaci a o tom, jaké to je znovu volně běhat po pláži
I miliardáři si zaslouží odpuštění
Adèle Mhaini
Americký režisér Wes Anderson ve filmu Fénické spiknutí představuje dalšího ze svých komplikovaných mužských hrdinů