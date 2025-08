I miliardáři si zaslouží odpuštění

Otcovské figury, které selhávají – to jsou hrdinové, které má Wes Anderson nejradši a jeho filmografie se jimi jen hemží. Jsou to postavy stárnoucích mužů, kteří cítí, že jim docházejí síly. Vidí, že svět se mění a oni už s ním nedokážou držet krok. Poznávají, že to, čemu celý život věřili, pomalu přestává platit. Pokoušejí se s tím vyrovnat: přijít na to, jestli je možné se změnit, nebo jestli nakonec nebude snazší rezignovat.