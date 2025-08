Výstava týdne: Od idylických obrazů Kateřiny Ondruškové je těžké vracet se zpět do všední reality

Spreje na plátnech ustoupily štětcům a přírodním pigmentům. Ústřední téma zůstalo, od náznaků ale autorka přešla ke konkrétním situacím. V řadě z nich se objevuje její malý syn, díky němuž Ondrušková může nabízet hned dvojí interpretaci toho, na co se to vlastně na jejích plátnech díváme. Jde vesměs o idylické scény, na nichž uprostřed přírody v mírně rozostřeném oparu polehávají lidé obklopení souznícími zvířaty, labutěmi, koňmi, slimáky, sovami, kachnami či vránami. Všechna tato bukolická setkání nicméně vykazují podivné napětí. Způsobuje ho fakt, že Ondrušková na obrazech kombinuje dvojí optiku: scény maluje tak, jak je vnímá ona a zároveň její syn. Do nevinného dětského světa proto vstupují dospělé obavy. V čele s tou, že ať už v bezpečném náručí přírody strávíme jakýkoli čas, máme ho pro sebe k dispozici jen omezené množství. My a, jak se v posledních letech ukazuje, bohužel i příroda.