Vietnamská stopa v Berlíně

Sourozenci Dennis a Tâm nakupují na polském trhu, když na parkovišti narazí na dívku zamčenou v autě. Uzavřou s ní obchod a přes střešní okénko jí prodají sekáček na maso. Nad podivností situace se nepozastaví. Vyrůstali v rodině, kde vždycky může nastat čas na dobrý obchod, a coby potomci migrantů jsou zároveň naučeni nemíchat se do cizích věcí. Tehdy ještě netuší, že se právě namočili do obchodu s lidmi a tyhle prázdniny na sídlišti v Berlíně budou jako žádné jiné. Poloprázdné město, přátelství a kolo (tady i kolečkové brusle) tvoří osvědčené ingredience iniciačních dobrodružství. Věděl to Stephen King, tvůrci seriálu Stranger Things a ví to i Ross, který navíc posunul svůj styl od skicovité něžné kresby v plné barevnosti k černobílé dynamice mangy, a komiks tak přiblížil současné estetice.