Nášlapné miny kulturních válek

Jde o banální reklamu, která by za normálních okolností vzbuzovala jen debatu o tom, proč někdo nepřijde s něčím nápaditějším. Dnes je potenciální zbraní do ideologické bitvy všechno kolem nás. Přibývá preventivních úderů na kohokoli, kdo by mohl podpořit ty druhé. Dokazuje to třeba konzervativní televizní moderátorka Megyn Kelly, která nedávno útočila na Sydney Sweeney s tím, že dostala pozvánku na svatbu Jeffa Bezose jen proto, že má „obrovská prsa, kterými jsou všichni posedlí“, aby dnes oslavovala poprsí Sweeney jako symbol normální Ameriky a konec éry woke.