My v kapele

Najednou slyšíme neblahý zvuk lámaného hliníku a zjišťujeme, že se nám stan zlomil. Následuje krátká diskuse, co budeme dělat. Vytahujeme mobil a sledujeme předpověď počasí, ta říká, že by dnes pršet nemělo. Tím jsme se uklidnili a mohli jsme začít chystat večerní show. Vtipkujeme, povídáme si, upozorňujeme se na zajímavosti a často řešíme i naše osobní problémy. Od dob Beatles panuje přesvědčení, že kluci v kapele jsou tvoje rodina i nejlepší kamarádi zároveň, o nás to platí do puntíku. Těsně před osmou večer už máme všechno nachystané, ale protože si počasí dělá, co chce, začalo pršet. Bereme rozum do hrsti a plachtami zakrýváme citlivé nástroje a elektroniku. Jeden soused nám doveze stan, ten už nesmíme zlomit, ale než ho postavíme, pršet přestává a vyjasňuje se. V rychlosti kontrolujeme, zda všechno přežilo, rozuměj nezmoklo a nezvlhlo, a s úlevou konstatujeme, že nic neutrpělo. Pak už můžeme začít. Hrajeme písničky z rádia, známé hity, ale i naše vlastní písničky. Přichází i můj moment, když hraju sólo v Let It Be. Ovšem špatně nastoupený riff v Až od Katapultu si už za rámeček nedám. Na druhou stranu každá chyba svědčí akorát o tom, že všechno hrajeme vlastníma rukama, na skutečné nástroje a na skutečné vybavení. To v dnešní době není žádná samozřejmost. Lidé a fanoušci se celý večer skvěle baví a došlo samozřejmě i na pokřikování, abychom zahráli to či ono, ale bereme to s nadhledem a snažíme se každému vyhovět nebo slušně odmítnout.