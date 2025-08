Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Silné deště rozvodnily menší toky v Beskydech. Prezident Petr Pavel při návratu z pracovní návštěvy Japonska zaletěl do Indie, aby osobně poblahopřál Jeho Svatosti dalajlamovi k 90. narozeninám. Začala demolice komína jaderné elektrárny Dukovany a prezident USA Donald Trump uvalil patnáctiprocentní clo na většinu exportu z EU do Ameriky. Ze začátku všichni říkali, že se rodiče zbláznili, ale ukazuje to, že i v dnešním chaotickém světě se dá vytyčit nějaký relativně velký cíl a ten splnit; člověk přitom nesmí moc brát ohledy na to, co si o něm myslí okolí, ale prostě musí jít za svým cílem, vymyslet si to sám a dotáhnout to, řekl Martin Durych poté, co odborná porota ohodnotila titulem Nejlépe opravená kulturní památka Jihočeského kraje tvrz v Mladějovicích u Strakonic, kterou jeho rodiče počátkem tisíciletí koupili jako totální ruinu a po dvaceti letech rodinného úsilí a práce z ní vytvořili esteticky vytříbené a oceňované kulturní centrum regionu. Rusko opět v masivních útocích bombardovalo Ukrajinu. Agentura Reuters přinesla zprávu, že někdejší hlavní poradce prezidenta Trumpa Elon Musk osobně vydal v září 2022 příkaz inženýrům své firmy SpaceX, aby vypnuli fungování Muskovy internetové sítě Starlink nad napadenou východní Ukrajinou, což prakticky „oslepilo“ ukrajinské obránce a zastavilo jejich tehdejší úspěšnou ofenzivu proti ruské okupační armádě. Rozhodnutí Muskovi umožnilo vzít výsledek války do svých rukou, řekli zasvěcení zaměstnanci SpaceX agentuře Reuters. Existuje velká šance, a mnohé tomu nasvědčuje, že možná bude rusko-ukrajinská válka v blízké budoucnosti přinejmenším pozastavena, nicméně pro Polsko se nic nemění a musí být připraveno se bránit bez ohledu na události na rusko-ukrajinské frontě – v tomto závodě o moderní armádu nemůžeme ztratit ani den, ani hodinu, citovaly agentury slova, která na vojenském mítinku o obranné strategii Polska pronesl polský premiér Donald Tusk. Odvolací soud v Londýně potvrdil nárok česko-švýcarského podnikatele Josefa Šťávy na odškodné od českého státu ve výši 17 miliard korun za překažený obchod s krevní plazmou v devadesátých letech; část sumy tvoří škoda způsobená Šťávovu byznysu státními úřady a větší část jsou úroky od roku 1992 nabíhající dnes rychlostí 1,3 milionu korun denně. V Praze se popatnácté konal Prague Pride Festival, tentokrát s tématem Kde domov můj?, kterým organizátoři podle svých slov chtěli veřejnost pobídnout k zamyšlení, kde se lidé z LGBT+ komunity mohou v české společnosti cítit bezpečně a skutečně doma. Jedna věc je jasná: neutralita sama o sobě nás neochrání; to, co chrání Rakousko na pozadí stále nejistější bezpečnostní situace ve světě a stále agresivnějšího Ruska, jsou investice do našich obranných kapacit, ale také do partnerství – proto jsem velmi otevřená vedení veřejné debaty o budoucnosti rakouské bezpečnostní a obranné politiky, citoval i český tisk slova, kterými rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisinger v rozhovoru pro média přiznala ochotu uvažovat o zrušení rakouské neutrality a vstupu země do NATO. Meteorologové upozornili veřejnost, že úvod srpna bude oproti normálu velmi chladný a deštivý, ale postupně by se mělo oteplovat a počasí se vracet k letnímu normálu.

[email protected]