Událost týdne: Je nová Bláznivá střela film, na který jsme všichni čekali?

Pokud přitáhne diváky, Neesonův film by v oživení parodie mohl sehrát zásadní roli. Podle prvních ohlasů to není vyloučené. „Příjemně absurdní, svěže povrchní, zcela nesmyslné a uvolněně hulvátské,“ píše The Guardian. V nadšení není sám. V reakcích se opakuje ještě jedno. Že radostně přiblblý film funguje, neb jeho tvůrci vědí, „jak zábavné pro publikum může být smát se společně v narvaném kině“. Možná se idiot Frank Jr. se svým typickým štěstím, které přeje slabým duchem, nečekaně trefil do něčeho, co teď potřebují nejen kinaři, ale i my všichni.