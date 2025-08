Trumpova cla ničí svět, ve kterém se vyplácí neválčit

V probíhající bouři hrozeb vysokými cly a obchodních dohod ztrácejí Američané ze zřetele to podstatné: zásadní změnu, kterou prochází svět. Spojené státy, tvůrce a zastánce otevřené globální ekonomiky, nyní zavádějí nejvyšší průměrnou celní sazbu za téměř sto let a mají nejvyšší cla ze všech velkých ekonomik světa. Trumpova administrativa otáčí osmdesát let americké hospodářské a zahraniční politiky, která důsledně tlačila na ostatní země, aby odstranily daně, cla a další obchodní omezení. Dopady této politické revoluce nejde měřit dnešními cenami akcií. Spíš tím, jaký svět v jejím důsledku vznikne.