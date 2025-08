Pět světových zpráv

Donald Trump vyhlásil nová cla na zboží z více než 90 zemí. Import z Kanady bude například nově zatížen přirážkou 35 procent oproti původním 25 procentům s tím, že řada produktů si udrží výjimku. Švýcarsko, jež do poslední chvíle doufalo v dohodu, se nakonec s velkým rozčarováním dozvědělo, že vývoz do Spojených států bude zatížen přirážkou 39 procent. Nejvyšší cla ve výši 50 procent zavedla Trumpova administrativa proti Brazílii. V tomto případě se jedná o čistě politický krok, neboť USA mají s jihoamerickou zemí obchodní přebytky. Trump využívá celní politiky k tomu, aby se pokusil zachránit před soudním procesem svého spojence, bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. Ten je obviněn z velezrady a snahy zosnovat státní převrat a hrozí mu až 40 let vězení.