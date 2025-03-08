0:00
Kultura3. 8. 20257 minut

Byl dřív větší důvod ke chlastu než dnes?

Největší ohlas na Letní filmové škole v Uherském Hradišti oprávněně vyvolaly dvě české novinky

Jan H. Vitvar

Bezmála 5 tisíc akreditovaných lidí, dalších 6 a půl tisíce prodaných vstupů. Taková je bilance 51. ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti, která se konala poslední červencový týden a v projekcích nabídla 174 zbrusu nových i klasických filmů. Přehlídka se v posledních letech záměrně příliš nepouští do politiky. Ředitelka Radana Korená vede festival patnáctým rokem a vždycky tíhla k myšlence, že by si na něm publikum mělo spíš prázdninově odpočinout a načerpat filmové zážitky než pokračovat v reflektování každodenních starostí. 

Zároveň se z někdejšího letního několikadenního mejdanu přehlídka pomalu překlápí v klidnější podnik, který letos generační proměně publika vyšel vstříc mimo jiné zřízením stanu s pravidelnými lekcemi jógy a programem pro rodiče a jejich děti. Což však neznamená, že by LFŠ ztratila dynamiku a začala fungovat mimo čas a prostor. 

Letos ji například počtvrté v řadě navštívil ministr kultury Martin Baxa (ODS), který ve stanu Respektu bilancoval svůj končící čtyřletý mandát. V debatě o jeho případném nástupci či nástupkyni prohlásil, že ať už to bude kdokoli, nemusíme se bát, že by česká kultura následovala aktuální slovenský scénář. Tedy že by nová politická garnitura u nás šmahem likvidovala svobodné umění a chtěla si z něj udělat slouhu. Platí to podle něj i pro veřejnoprávní média: máme prý dostatečně nastavená zákonná opatření, díky nimž mohou utahování politických šroubů vzdorovat.

Když ovšem Baxu ve stanu Respektu vystřídali slovenští umělci, kteří tamní „normalizaci“ kultury a vůbec společnosti sledují už druhým rokem z první linie, hrozbu podobné situace vnímali jako mnohem reálnější (záznamy debat Respektu najdete na našem webu a v podcastových aplikacích). Režiséři Peter Bebjak i Rudolf Biermann se shodli, že také na Slovensku si lidé dlouho mylně mysleli, že díky zákonům se svobodné kultuře nemůže nic stát. A pak na případu veřejnoprávní televize v přímém přenosu jen nevěřícně sledovali, jak snadno lze zákony během pár měsíců změnit.

