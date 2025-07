Proč Evropská unie kapitulovala před Donaldem Trumpem?

Jsme připraveni na vše, uklidňovaly špičky Evropské unie obyvatele členských zemí poté, co se nejvyššího úřadu ve Spojených státech podruhé ujal Donald Trump a započal celní ofenzivu napříč celým světem. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a její tým nepanikařily, snažily se s Američany dohodnout pokud možno na co nejpřívětivějších obchodních podmínkách, které by neznamenaly pro evropskou ekonomiku pohromu.