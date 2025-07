V pražských školkách může v roce 2050 chybět až 17 tisíc míst

Město se nezalidní proto, že by snad v Praze lidé toužili po dětech více než jinde. Pokud by autoři prognózy počítali jen s přirozeným přírůstkem, i v hlavním městě by celkový počet obyvatel poklesl – do roku 2050 o sedm procent. Předpověď ale předpokládá, že lidé budou do metropole dále přicházet za prací a do některých čtvrtí také za novým, zatím rozestavěným bydlením.