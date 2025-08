Rodina je základ – čeho?

Když se literární debutant jmenuje Lukáš Balabán, těžko se nezeptat, zda nemá něco společného se spisovatelem Janem Balabánem (1961–2010). Má: je to jeho syn. Projevuje se to v knize? Jednoznačně. A běží o autobiografii? Odpověď je rovněž kladná, ačkoli jména a leckteré reálie jsou fiktivní. Pravda, podmínkou je znalost základních faktů o životě Jana B. Anebo vlastně ne – básník a literární vědec Petr Hruška, který knihu připravil k vydání, to na obálce píše přímo: „Čtyřicetiletý syn Jana Balabána, jednoho z nejpodstatnějších spisovatelů české porevoluční literatury, bude ve svém debutu jistě dráždit, zvlášť když je text plný smělých narážek na slavné otcovo dílo.“