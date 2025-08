Film týdne: Sci-fi klasika Total Recall našla vítězný recept ve spojení Arnolda Schwarzeneggera a filozofických idejí

Myšlenky o povaze identity, fantazie a reality a kritika autoritářství nejsou něčím, co by si kdokoli na konci osmdesátých let spojoval s filmy akční superstar Arnolda Schwarzeneggera. Ikonický svalnatec hrál akční stroje na zabíjení a suché hlášky. Když si pro sebe prosadil hlavní roli ve sci-fi Total Recall, inspirované povídkou Philipa K. Dicka zaobírající se právě výše zmíněným, panovala shoda, že to nemůže dopadnout dobře. Přesto dopadlo. Total Recall měl premiéru v roce 1990, kdy Schwarzenegger pragmaticky přehodil výhybku k akčním komediím s Dvojčaty a Policajtem ze školky. Stal se pátým komerčně nejúspěšnějším filmem roku a postupně i jedním z nejlépe hodnocených hercových snímků a klasikou žánru. Po pětatřiceti letech se vrací do kin. Rok 2084. Schwarzenegger hraje ženatého stavebního dělníka, jenž se nemůže zbavit myšlenek na Mars. Planeta je těžařskou kolonií Země. Tamní rebelové brojí proti vykořisťující korporaci. Hrdina si na rudé planetě koupí dovolenou pomocí vložených vzpomínek. K tomu identitu tajného agenta. Ukáže se ale, že už jedny implantované vzpomínky má a začíná běh o život a cesta za pochopením, kým vlastně je, na co měl zapomenout a co si měl naopak pamatovat. Klíčovým důvodem, proč snímek funguje, je Paul Verhoeven. Práci dostal na základě RoboCopa, který ukázal, že nizozemský režisér s robustním, saturovaným stylem vypráví o vážných věcech, aniž by se bral příliš vážně. Že dokáže svébytně bruslit na hraně seriózního tématu a bezuzdné, často podvratné zábavy plné násilí – v Total Recall i žen se třemi ňadry či z důlků vyskakujících očních bulv. Jen takový přístup mohl důvěryhodně zapracovat „přepáleného“ Schwarzeneggera do Dickova myšlenkového světa.