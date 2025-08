Najednou jsem měl chuť do života

Není pochyb o tom, že v minulosti dvacetiletí kluci svou hladinu hormonů v těle tolik neřešili. Matyáš se podle svých slov začal o testosteron poprvé zajímat v patnácti letech, kdy ho sužovaly vleklé zdravotní problémy, například záněty kloubů, nedostatek energie nebo těžké akné. Podstoupil různá vyšetření a vyšlo mu, že má výrazně nižší hladinu testosteronu, což lékařka vyhodnotila jako možnou příčinu jeho zdravotních potíží. „Měl jsem tehdy výrazně nižší úroveň testosteronu než můj táta,“ říká Matyáš během videohovoru, který stejně jako většinu svých videí absolvuje do půl těla svlečený. „Takže jsem se o to začal víc zajímat a zjistil jsem, jak důležitý testosteron je.“ V zájmu zvýšení produkce hormonu následně přestal kouřit, pít alkohol i slazené nápoje a z jídelníčku úplně vyřadil průmyslově zpracované potraviny. A začal intenzivně cvičit. Během několika měsíců shodil patnáct kilo tuku a nabral deset kilo svalů, zdravotní problémy vymizely, navíc se výrazně zvedla Matyášova energie. Z „tlustého, depresivního týpka“, jak říká, se stal svalnatý „polobůh“ s chutí do života.