Kdy je správné zabít dvě stě tisíc lidí
Od jaderných útoků na Hirošimu a Nagasaki uplynulo osmdesát let a atomoví vědci hlásí, že se znovu nebezpečně přibližujeme globální zkáze
Před osmdesáti lety touto dobou, na počátku srpna 1945, nikdo přesně nevěděl, co se bude dít. Ani nemohl. Atomové zbraně byly zcela novým výdobytkem vědy a techniky. Když 6. srpna explodovala jaderná puma přezdívaná Little Boy (Chlapeček) ve výšce zhruba pěti set metrů nad centrem japonského města Hirošima, jednalo se nejen o taktický válečný akt, ale zároveň také o živoucí experiment. Ani ne o tři dny později, 9. srpna 1945 nad Nagasaki, na tom lidská představivost nebyla lépe. Nikdo netušil, jaký přesný dopad bude mít masivní energie uvolněná řetězovou jadernou reakcí na města a jejich obyvatele. Tvůrce jaderných zbraní J. Robert Oppenheimer předem odhadoval počet obětí na dvacet tisíc. Americký prezident Harry Truman byl prvními zprávami o rozsahu destrukce zjevně zaskočen a další nasazení bomb zastavil. „Pomyšlení, že vymažeme dalších sto tisíc lidí, se zdá být příliš strašlivé,“ stojí v poznámkách pořízených na zasedání americké vlády tehdejším ministrem obchodu Henrym A. Wallacem.
Kolik lidských životů dvě americké jaderné pumy na počátku srpna 1945 v Japonsku „vymazaly“, se přesně neví dodnes. Lidé umírali okamžitě, sežehnuti nepředstavitelným žárem či rozdrceni nárazem tlakové vlny. Umírali pomaleji zavaleni v troskách zcela zničených měst či v plamenech rozsáhlých požárů. Umírali v mučivých bolestech na následky akutního ozáření. Se svými popáleninami a zmrzačenými těly se vrhali do řeky, aby utišili své utrpení, než je vykoupí smrt.
Velmi zhruba sto tisíc lidí zemřelo dohromady v obou japonských městech okamžitě nebo v hodinách či dnech bezprostředně po výbuších. Další hrubá stovka tisíc obětí (či více) přibyla časem jako následek působení radiace, ale také psychického utrpení a sebevražd. V důsledku chaosu války i samotných bezprecedentních útoků neexistuje způsob, jak se jmenného seznamu „vymazaných“ Japonců dobrat. Odhady oscilují mezi dvěma sty až třemi sty tisíci obětí. K jejich smrti stačily dvě bomby vypuštěné ze dvou bombardérů jako rány z čistého nebe.
Donutit k novému pohledu
