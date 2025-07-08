Boj proti dezinformacím vyšuměl doztracena, dezinformace nikoli
Seriál Splněno? Nesplněno? – 8. díl: Jak vláda zápasí s „obranou informačního prostoru“
Asi s žádným svým slibem nebojovala vláda Petra Fialy tolik jako s tím, který se týkal boje proti dezinformacím. Původní závazky uvadly kvůli odporu veřejnosti i názorovému sporu v premiérově týmu.
V programovém prohlášení z ledna 2022 se psalo: „Prosadíme odbornější přístup k obraně v informačním prostoru. Obrana proti dezinformacím musí být rychlá a škálovatelná. Po vzoru zahraničí připravíme legislativní i nelegislativní opatření, která umožní lépe se bránit proti škodlivým dezinformacím, aniž by byla narušena svoboda slova.“
Vláda se do budování „škálovatelné obrany“ pustila bez dlouhého váhání. Dezinformace jako bezpečnostní riziko souvisí s Ruskem, Česko tedy nemohlo dostat silnější podnět, než jakým bylo ruské napadení Ukrajiny v únoru 2022. Už začátkem března proto Fialův kabinet zřídil funkci zmocněnce pro oblast médií a dezinformací. O tři týdny později do ní instaloval co do odbornosti těžkou váhu – dlouholetého šéfa velkých mediálních domů se zkušeností z protikomunistického disentu Michala Klímu.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu