0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Najednou jsem měl chuť do života
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Splněno/Nesplněno7. 8. 20254 minuty

Boj proti dezinformacím vyšuměl doztracena, dezinformace nikoli

Seriál Splněno? Nesplněno? – 8. díl: Jak vláda zápasí s „obranou informačního prostoru“

Marek Švehla

Asi s žádným svým slibem nebojovala vláda Petra Fialy tolik jako s tím, který se týkal boje proti dezinformacím. Původní závazky uvadly kvůli odporu veřejnosti i názorovému sporu v premiérově týmu.

V programovém prohlášení z ledna 2022 se psalo: „Prosadíme odbornější přístup k obraně v informačním prostoru. Obrana proti dezinformacím musí být rychlá a škálovatelná. Po vzoru zahraničí připravíme legislativní i nelegislativní opatření, která umožní lépe se bránit proti škodlivým dezinformacím, aniž by byla narušena svoboda slova.“

Vláda se do budování „škálovatelné obrany“ pustila bez dlouhého váhání. Dezinformace jako bezpečnostní riziko souvisí s Ruskem, Česko tedy nemohlo dostat silnější podnět, než jakým bylo ruské napadení Ukrajiny v únoru 2022. Už začátkem března proto Fialův kabinet zřídil funkci zmocněnce pro oblast médií a dezinformací. O tři týdny později do ní instaloval co do odbornosti těžkou váhu – dlouholetého šéfa velkých mediálních domů se zkušeností z protikomunistického disentu Michala Klímu.

↓ INZERCE
Mohlo by vás zaujmout:

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články