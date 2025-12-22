Druhý život Jeronýma Tejce. Na spravedlnost se vrací premiérova „houba“
Proč dal Andrej Babiš na klíčovém rezortu přednost muži, jehož éru spojuje s „polistopadovým kartelem“ ČSSD, před prověřenými spolustraníky
Asi u žádného jiného ministerstva neměl Andrej Babiš tolik možností sáhnout mezi své kolegy jako u rezortu spravedlnosti. V jeho poslaneckém klubu znovu zasedly dvě bývalé šéfky justice za ANO a další výrazný spolustraník se na tuhle misi připravoval. Babiš dal ale všem košem a místo toho z klobouku vytáhl politika roky spojeného s ČSSD, jejíž členy obvykle označuje za odpudivé představitele „polistopadového kartelu“ korupce a moci. Sázka na Jeronýma Tejce navenek může působit jako překvapení. V Babišově chápání politiky ale dává jasný smysl.
Spolehni se
Na první tiskové konferenci v den uvedení do funkce nový ministr jako svoje priority představil digitalizaci justice, více peněz do rozpočtu a boj s násilnou trestnou činností. Vadí mu, že pachatelé závažných trestných činů často odcházejí od soudů s podmínkami, a proto bude chtít změnit trestní legislativu tak, aby bylo jasné, že „když pachatel způsobí vážný následek oběti, musí přijít vážný následek pro pachatele“.
Podobnou rozhodnost už Tejc neprojevuje v jiné klíčové věci – hájení nezávislosti justice. „Co se týká konkrétních výroků, já je v tuto chvíli opravdu nebudu komentovat,“ říká ministr na otázku Respektu, jak se jako šéf spravedlnosti staví k nedávným slovům Andreje Babiše, jenž označil soudkyni Vrchního soudu v Praze Evu Brázdilovou za „komunistickou prokurátorku“ (stalo se to poté, co vynesla verdikt, že šéf ANO vylákal ve známé kauze Čapí hnízdo se svojí spolupracovnicí z EU peníze na podnikání vlastní mamutí firmy, které podvodně vydával za akci „malého“ podniku).
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu