Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Česko22. 12. 202510 minut

Druhý život Jeronýma Tejce. Na spravedlnost se vrací premiérova „houba“ 

Proč dal Andrej Babiš na klíčovém rezortu přednost muži, jehož éru spojuje s „polistopadovým kartelem“ ČSSD, před prověřenými spolustraníky

Ondřej Kundra
Kristýna Jelínková

Asi u žádného jiného ministerstva neměl Andrej Babiš tolik možností sáhnout mezi své kolegy jako u rezortu spravedlnosti. V jeho poslaneckém klubu znovu zasedly dvě bývalé šéfky justice za ANO a další výrazný spolustraník se na tuhle misi připravoval. Babiš dal ale všem košem a místo toho z klobouku vytáhl politika roky spojeného s ČSSD, jejíž členy obvykle označuje za odpudivé představitele „polistopadového kartelu“ korupce a moci. Sázka na Jeronýma Tejce navenek může působit jako překvapení. V Babišově chápání politiky ale dává jasný smysl.  

Spolehni se 

Na první tiskové konferenci v den uvedení do funkce nový ministr jako svoje priority představil digitalizaci justice, více peněz do rozpočtu a boj s násilnou trestnou činností. Vadí mu, že pachatelé závažných trestných činů často odcházejí od soudů s podmínkami, a proto bude chtít změnit trestní legislativu tak, aby bylo jasné, že „když pachatel způsobí vážný následek oběti, musí přijít vážný následek pro pachatele“.  

Podobnou rozhodnost už Tejc neprojevuje v jiné klíčové věci – hájení nezávislosti justice. „Co se týká konkrétních výroků, já je v tuto chvíli opravdu nebudu komentovat,“ říká ministr na otázku Respektu, jak se jako šéf spravedlnosti staví k nedávným slovům Andreje Babiše, jenž označil soudkyni Vrchního soudu v Praze Evu Brázdilovou za „komunistickou prokurátorku“ (stalo se to poté, co vynesla verdikt, že šéf ANO vylákal ve známé kauze Čapí hnízdo se svojí spolupracovnicí z EU peníze na podnikání vlastní mamutí firmy, které podvodně vydával za akci „malého“ podniku).  

