Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
23. 12. 20253 minuty

Ranní postřeh Jiřího Pehe: To kouzelné slůvko „systemizace“

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Jiří Pehe

Vláda Andreje Babiše spustila čistky na ministerstvech, následovat budou zřejmě další patra státní správy. Pro tyto čistky má i pěkný výraz: „systemizace“.

Když chce vláda „systemizovat“, měla by vysvětlit, co bylo na současném stavu „nesystémové“. Kromě toho, že prý je nutné šetřit, jsme se ale srozumitelného vysvětlení zatím nedočkali.

Což o to, každá nová vláda má právo obsadit důležité posty svými lidmi. A může dojít k závěru, že k fungování státu nepotřebuje některé úředníky či dokonce celé instituce.

Dosavadní plány na zeštíhlování ministerstev a dalších institucí státní správy ale bohužel zatím připomínají spíše dění během první Babišovy vlády, která se s vervou pustila nejen do propouštění „nadbytečných“ úředníků, ale následně i do obsazování uvolněných pozic lidmi často až příliš nápadně spojených s Babišovou firmou Agrofert. Přitom se příliš neohlížela na zákon o státní službě.

