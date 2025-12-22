0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Kdo je ten instalatér?
22. 12. 2025

V příštím pražském románu Dana Browna může na Petříně místo duchů řádit armáda pavoučích klonů

Garrigue: Nový vyslanec pro Grónsko – Zářící vesmírná stanice – Zachránění migranti

Martin Uhlíř

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

 

Dobrý den z Prahy, a tak trochu ze světových publikací biologie,

zdravíme vás z posledního předvánočního newsletteru Garrigue, který trochu rozptýlí shon posledních předvánočních dnů. Stejně jako podle Bible se Ježíš narodil z panenského početí, tak podle českých vědců se bez otce rodí i nový druh pavouků – a to přímo na pražském Petříně. O novém objevu samiček, které nepotřebují a vlastně ani nemají mužské pavouky, psal v dnešním textu kolega Martin Uhlíř. Nejprve se ale podíváme, co se děje ve světě.

