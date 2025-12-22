V příštím pražském románu Dana Browna může na Petříně místo duchů řádit armáda pavoučích klonů
Garrigue: Nový vyslanec pro Grónsko – Zářící vesmírná stanice – Zachránění migranti
Dobrý den z Prahy, a tak trochu ze světových publikací biologie,
zdravíme vás z posledního předvánočního newsletteru Garrigue, který trochu rozptýlí shon posledních předvánočních dnů. Stejně jako podle Bible se Ježíš narodil z panenského početí, tak podle českých vědců se bez otce rodí i nový druh pavouků – a to přímo na pražském Petříně. O novém objevu samiček, které nepotřebují a vlastně ani nemají mužské pavouky, psal v dnešním textu kolega Martin Uhlíř. Nejprve se ale podíváme, co se děje ve světě.
