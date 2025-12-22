0:00
Česko22. 12. 20254 minuty

Ministrem Turek jmenován nebude, náměstkem být nechce

Čestný prezident Motoristů po opakovaném odmítnutí prezidentem nemá zadní vrátka. Petr Pavel doufá, že ho Babiš ani nenavrhne

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

Prezident Petr Pavel má před svátky nabitý program. Kromě řady běžných pracovních povinností mu přibyly i ty předvánoční a třeba příprava novoročního projevu. Přesto si v pondělí našel čas na setkání s kandidátem Motoristů sobě na ministra životního prostředí Filipem Turkem.

Zároveň ale už předem naznačoval, že toto jednání nebude mít na další vývoj téměř žádný vliv, protože jeho rozhodnutí Turka nejmenovat je téměř stoprocentní. „Vidím jako akt dobré vůle, že se sejdu s Filipem Turkem neformálně, a možná jako výraz toho, že mu chci dát příležitost se vyjádřit k výhradám, které k němu mám,“ řekl Respektu krátce před jednáním.

Čestný prezident Motoristů na Hrad dorazil těsně před jedenáctou dopoledne. Před schůzkou nechtěl nic komentovat. Podle informací redakce se Turek prezidenta většinu času snažil přesvědčit, že jeho výhrady jsou založené na mediálních „polopravdách“. Petr Pavel si ho vyslechl a následně mu zhruba po půlhodinovém jednání sdělil, že jeho výhrady trvají, a ministrem tak nebude.

