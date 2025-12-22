Prezident Pavel pro Respekt: Zůna má mou podporu
Výroky ministra obrany vyvolaly krizi uvnitř SPD
Prezident Petr Pavel se postavil za ministra obrany Jaromíra Zůnu, který vyvolal tvrdou kritiku politiků a voličů SPD poté, co na páteční tiskové konferenci podpořil další pomoc Ukrajině, konkrétní pokračování tzv. muniční iniciativy – vyzbrojování velkorážovou municí. Zůna také řekl, že nemá problém s nákupem amerických letounů F-35, jež SPD odmítá.
„Bude připraveno jednání pro premiéra za účasti expertů. V zásadě muniční iniciativu nezpochybňuje nikdo, tedy ani já ne, jde jen o proces jejího řízení – jakým způsobem dál do budoucna pokračovat. Muniční iniciativa je společné rozhodnutí vlády,“ řekl Respektu Zůna v odpovědi na otázku, jak se k muniční iniciativě staví. To okamžitě odsoudil poslanec Jindřich Rajchl z hnutí PRO, které je součástí poslaneckého klubu SPD – ten v pondělí k výrokům ministra Zůny zasedá.
„Tuto situaci nemůžeme za žádnou cenu podcenit. Pokud by mělo následovat to, že se budeme někde bratříčkovat s ukrajinským ministrem obrany, slibovat jim tam vojenskou pomoc a podobné věci, tak to je něco, co já nemůžu akceptovat. Nemohu nadále akceptovat, aby z úst ministra obrany znělo to, že stojíme na straně Ukrajiny a že budeme nadále Ukrajinu případně vojensky podporovat. Neumím se pod to podepsat, slíbil jsem vám to před volbami, že vojenská podpora Ukrajiny nemůže nadále pokračovat,“ řekl na videu na sociálních sítích poslanec Rajchl.
Někteří politici SPD, a především členská základna strany volá po okamžitém odvolání ministra Zůny, protože z jejich pohledu zradil postoje strany, za kterou byl do vlády nominován. SPD chce konec veškeré pomoci Ukrajině a stopnutí nákupu stíhaček. Prezident Pavel k nahrazení Zůny nevidí důvod.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu