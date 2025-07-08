0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Najednou jsem měl chuť do života
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kontext7. 8. 20255 minut

Ohňostroj jménem Michal Blažek

Zemřel sochař, který kromě mnoha jiných projektů stál na počátku Respektu

Jaroslav Spurný

„Michal Blažek byl a je pestrý, jako ty svetry, co nosil. Velmi svůj. Takový, co zůstane v paměti nerozmazaný, velmi určitý. Souputník v bláznovství, kterému opravdu rozumíš, a není to přes kecy, ale přes momenty, které jsou tak výrazné, že se zafixují samy.“ Napsala kamarádka v textu na Facebooku reagujícím na Michalovu smrt (zemřel 2. srpna). Myslím, že to je přesné. Já mám v paměti sochaře Michala Blažka jako urputného muže, někdy až otravného, ale zároveň tak otevřeného a plného energie, že jsem k němu přes všechno občasné podráždění cítil skoro až něhu. Posledních dvacet pět let jsme se vídali víceméně náhodou, na koncertech nebo vernisážích, a pokaždé jsem při setkání s ním pocítil velkou radost a potřebu ho přátelsky obejmout.

Život jako jeden velký happening

Snad si to pamatuji dobře. Poprvé jsem Michala potkal někdy na sklonku sedmdesátých let v Břeclavi, byl pořadatelem amatérského undergroundového fotbalového zápasu na louce u lesa. Nevybavuje se mi vůbec nikdo z hráčů, kromě samotného Michala. Scéna, jak nekompromisně rozděluje přítomné na dva týmy. Do pádu komunismu jsme se ještě párkrát potkali, opravdu jsme se sblížili až po 17. listopadu 1989. V běžící revoluci, na přelomu listopadu a prosince, totiž pozval čerstvě vzniklé Nezávislé tiskové středisko vydávající Informační servis (z něhož se o tři měsíce později narodil Respekt), ať přesídlí ze soukromého bytu do Galerie U Řečických v centru Prahy, kterou tehdy vedl. My získali první redakční prostor a Michal tak zřejmě velmi pomohl vzniku týdeníku, v němž pracuji dodnes.

↓ INZERCE

Galerie U Řečických byla tehdy na sklonku normalizace pojem, patřila mezi pár míst, v nichž vystavovali výtvarníci, kteří se příliš nekamarádili s komunistickým režimem. Michal Blažek, tehdy už absolvent Akademie výtvarných umění, dokázal nějak svou urputností prosadit v džungli tehdejší aparátčické byrokracie vznik výstavních prostor pro mladé výtvarníky a počátkem roku 1989 se stal jejím šéfem. Domnívám se, že Galerie U Řečických byla tak výrazná, protože byl výrazný Michal.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články