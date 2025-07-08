Ohňostroj jménem Michal Blažek
Zemřel sochař, který kromě mnoha jiných projektů stál na počátku Respektu
„Michal Blažek byl a je pestrý, jako ty svetry, co nosil. Velmi svůj. Takový, co zůstane v paměti nerozmazaný, velmi určitý. Souputník v bláznovství, kterému opravdu rozumíš, a není to přes kecy, ale přes momenty, které jsou tak výrazné, že se zafixují samy.“ Napsala kamarádka v textu na Facebooku reagujícím na Michalovu smrt (zemřel 2. srpna). Myslím, že to je přesné. Já mám v paměti sochaře Michala Blažka jako urputného muže, někdy až otravného, ale zároveň tak otevřeného a plného energie, že jsem k němu přes všechno občasné podráždění cítil skoro až něhu. Posledních dvacet pět let jsme se vídali víceméně náhodou, na koncertech nebo vernisážích, a pokaždé jsem při setkání s ním pocítil velkou radost a potřebu ho přátelsky obejmout.
Život jako jeden velký happening
Snad si to pamatuji dobře. Poprvé jsem Michala potkal někdy na sklonku sedmdesátých let v Břeclavi, byl pořadatelem amatérského undergroundového fotbalového zápasu na louce u lesa. Nevybavuje se mi vůbec nikdo z hráčů, kromě samotného Michala. Scéna, jak nekompromisně rozděluje přítomné na dva týmy. Do pádu komunismu jsme se ještě párkrát potkali, opravdu jsme se sblížili až po 17. listopadu 1989. V běžící revoluci, na přelomu listopadu a prosince, totiž pozval čerstvě vzniklé Nezávislé tiskové středisko vydávající Informační servis (z něhož se o tři měsíce později narodil Respekt), ať přesídlí ze soukromého bytu do Galerie U Řečických v centru Prahy, kterou tehdy vedl. My získali první redakční prostor a Michal tak zřejmě velmi pomohl vzniku týdeníku, v němž pracuji dodnes.
Galerie U Řečických byla tehdy na sklonku normalizace pojem, patřila mezi pár míst, v nichž vystavovali výtvarníci, kteří se příliš nekamarádili s komunistickým režimem. Michal Blažek, tehdy už absolvent Akademie výtvarných umění, dokázal nějak svou urputností prosadit v džungli tehdejší aparátčické byrokracie vznik výstavních prostor pro mladé výtvarníky a počátkem roku 1989 se stal jejím šéfem. Domnívám se, že Galerie U Řečických byla tak výrazná, protože byl výrazný Michal.
