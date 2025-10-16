Garrigue: Hamás si vyrovnává účty – Trump chce dál propouštět – CIA ve Venezuele
V Gaze nastal čas pomsty
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Gazy,
Izrael a Hamás oficiálně podepsaly mírovou dohodu a začaly plnit její první kroky. Teroristické hnutí vydalo všechny živé rukojmí a postupně vydává i těla zesnulých, izraelská armáda se stahuje z okupovaného území, většinou poklidně. Na její místo se ale rychle vracejí ozbrojenci, kteří se k Hamásu hlásí a v ulicích města si dál vyřizují účty. Jak ve svém dnešním textu píše kolega Marek Švehla, Palestinci tak mírovým dohodám navzdory umírají dál. Nejdřív se ale pojďme podívat, co se děje ve světě.
