16. 10. 20255 minut

Garrigue: Hamás si vyrovnává účty – Trump chce dál propouštět – CIA ve Venezuele

V Gaze nastal čas pomsty

Dominika Perlínová
,
Marek Švehla

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

 

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Gazy,

Izrael a Hamás oficiálně podepsaly mírovou dohodu a začaly plnit její první kroky. Teroristické hnutí vydalo všechny živé rukojmí a postupně vydává i těla zesnulých, izraelská armáda se stahuje z okupovaného území, většinou poklidně. Na její místo se ale rychle vracejí ozbrojenci, kteří se k Hamásu hlásí a v ulicích města si dál vyřizují účty. Jak ve svém dnešním textu píše kolega Marek Švehla, Palestinci tak mírovým dohodám navzdory umírají dál. Nejdřív se ale pojďme podívat, co se děje ve světě.

