Ranní postřeh Tomáše Brolíka: Viktor Orbán dostal svůj mírový summit
Komu všemu se hodí potkat se v Budapešti
Nejbližší rozhovory mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem se odehrají v Budapešti. Ještě se neví, kdy přesně to bude. Pro maďarského premiéra Viktora Orbána je to v politicky těžkých časech konečně nějaká pořádně dobrá zpráva.
Hostit vrcholný mírový summit je vždycky diplomatický úspěch, nebo se to v něj dá přetavit. Je vcelku jedno, kde se jednání odehrávají, ale pokud bude v maďarském hlavním městě položený základ dobrého míru, vstoupí Orbán do dějin jako hostitel takového setkání, a to je skvělá role. Premiéra Orbána ale na celé věci musí těšit i jiné věci.
Už je zřejmé, jak se vyplácí být spřízněný s Trumpem i s Putinem - dočkáte se pomoci v předvolební kampani. Budapešť se sice geograficky nabízí, ale o zeměpis nejde. Trump s Putinem se můžou sejít kdekoliv, podobně příhodných měst je řada. Že se ruský i americký prezident shodli právě na Budapešti jistě není náhoda.
Orbánovi se blíží volby, budou v dubnu, a zatím se zdá, že v nich nevyhraje. Opoziční strana Tisza má mírnou převahu. Orbán má jedno hlavní volební sdělení, na které sází - je za mír. Je mírotvůrce a je zastánce míru. To znamená: udržím Maďarsko daleko od války.
