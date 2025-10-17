0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Nevím, co vůči střelci cítím. I on je obětí zla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
17. 10. 20252 minuty

Ranní postřeh Tomáše Brolíka: Viktor Orbán dostal svůj mírový summit

Komu všemu se hodí potkat se v Budapešti

Tomáš Brolík

Nejbližší rozhovory mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem se odehrají v Budapešti. Ještě se neví, kdy přesně to bude. Pro maďarského premiéra Viktora Orbána je to v politicky těžkých časech konečně nějaká pořádně dobrá zpráva.

Hostit vrcholný mírový summit je vždycky diplomatický úspěch, nebo se to v něj dá přetavit.  Je vcelku jedno, kde se jednání odehrávají, ale pokud bude v maďarském hlavním městě položený základ dobrého míru, vstoupí Orbán do dějin jako hostitel takového setkání, a to je skvělá role. Premiéra Orbána ale na celé věci musí těšit i jiné věci.

Už je zřejmé, jak se vyplácí být spřízněný s Trumpem i s Putinem - dočkáte se pomoci v předvolební kampani. Budapešť se sice geograficky nabízí, ale o zeměpis nejde. Trump s Putinem se můžou sejít kdekoliv, podobně příhodných měst je řada. Že se ruský i americký prezident shodli právě na Budapešti jistě není náhoda.

↓ INZERCE

Orbánovi se blíží volby, budou v dubnu, a zatím se zdá, že v nich nevyhraje. Opoziční strana Tisza má mírnou převahu. Orbán má jedno hlavní volební sdělení, na které sází - je za mír. Je mírotvůrce a je zastánce míru. To znamená: udržím Maďarsko daleko od války.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články