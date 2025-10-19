0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak prezident zamíchá vládními kartami
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda19. 10. 20253 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Miroslav Pelta je – dočasně a po pěti dnech – venku z vězení

Bývalý předseda české fotbalové asociace Miroslav Pelta opustil ve středu věznici v Liberci. Trest na 5,5 roku za zmanipulování sportovních dotací mu přerušil Nejvyšší soud (NS), ve věznici byl Pelta od pátku předminulého týdne. Přerušením trestu u Pelty i jeho spoluodsouzené Simony Kratochvílové reagoval NS na složitou procesní situaci. Zatím totiž nevyřídil dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířili Kratochvílová a Pelta do vězení. Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, a to včetně rozsudku, na jehož základě se oba dostali za mříže. Pelta a Kratochvílová byli odsouzeni za ovlivňování dotací.

↓ INZERCE

Další problémy hejtmana Půty

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články