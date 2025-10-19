Pět českých zpráv
Miroslav Pelta je – dočasně a po pěti dnech – venku z vězení
Bývalý předseda české fotbalové asociace Miroslav Pelta opustil ve středu věznici v Liberci. Trest na 5,5 roku za zmanipulování sportovních dotací mu přerušil Nejvyšší soud (NS), ve věznici byl Pelta od pátku předminulého týdne. Přerušením trestu u Pelty i jeho spoluodsouzené Simony Kratochvílové reagoval NS na složitou procesní situaci. Zatím totiž nevyřídil dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířili Kratochvílová a Pelta do vězení. Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, a to včetně rozsudku, na jehož základě se oba dostali za mříže. Pelta a Kratochvílová byli odsouzeni za ovlivňování dotací.
Další problémy hejtmana Půty
