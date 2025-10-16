0:00
16. 10. 20252 minuty

Jak se vychovat jako rodič

Vzkaz z Respektu: Jak být s dětmi a pohnout dějinami

Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

povolební jednání jsou v plném proudu a přináší nejrůznější překvapení (o tom všem si můžete přečíst tady, nebo tady nebo třeba tady), ale jsou i jiné věci života.

Kolegyně Markéta Plíhalová už několik týdnů obráží různé odbornice a odborníky, a hledá na nich odpovědi na jednu z nejpodstatnějších otázek, které si klademe: jak být dobrý rodič. Nebo přinejmenším docela dobrý rodič.

Posledně mluvila s psycholožkami Marií Poláškovou a Martou Fišerovou o chvílích, kdy vaše dítě posedne ne strach nebo obavy, ale úzkost. Předtím s terapeutkou Kateřinou Trávníček o tom, kde najít hranici mezi potřebou, kterou dětem splnit máme, a přáním, které splnit třeba není. Předtím o tom, že tvrdá ruka nevychovává zocelené jedince, ale poslušné lidi, kteří snadno podlehnou někomu silnějšímu půobivému. A tak dále.

