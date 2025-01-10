Autoritativní rodiče vychovávají poslušné děti, které v dospělosti snadno podlehnou manipulaci
Manuál na děti – série rozhovorů o výchově, 2. díl: Se spoluautorkami konceptu respektující výchovy Janou Nováčkovou a Dobromilou Nevolovou o tom, jak si populární rodičovský přístup žije vlastním životem, proč dětem nedává bezbřehou volnost a v čem je nebezpečná poslušnost
Mezi dnešními rodiči je respektující výchova trendem, metou, které se mnozí snaží dosáhnout a jiní ji zatracují, protože se obávají, že dává dětem přílišnou volnost. Psycholožky Jana Nováčková a Dobromila Nevolová však zdůrazňují, že respektující výchova naopak považuje hranice za velmi důležité, jen není dobré si jejich dodržování vynucovat silou. Svou knihu Respektovat a být respektován napsaly spolu s manželi Kopřivovými, rovněž psychology, už v roce 2005. A původně mířily na pedagogy. V českém školství ale přístup narážel na překážky v podobě známek nebo pevně daných rozvrhů. Myšlenky se však chytili rodiče, a tak psychologové začali své výchovné metody formou kurzů šířit mezi ně.
Když se rodiče doma snaží o respektující výchovu, nemůže pro ně být demotivující, když ve škole k jejich dětem budou přistupovat autoritativně?
Jana Nováčková: Rodiče mají možnost přece jenom působení školy trošku vyvažovat. Jednak tím, že nebudou klást důraz na známky a na výkon, a také tím, že budou s dětmi o škole mluvit. Ptát se: „Co myslíš, jak by to mohlo být jinak?“ Nechci, aby to vyznělo, že ve škole není vůbec žádný prostor pro respektující přístup, ale má svoje nekompromisní hranice. Známky, povinná náplň učiva pro všechny bez ohledu na odlišnosti a potřeby dětí.
Když se jakýkoli nový koncept zpopularizuje, začne si žít vlastním životem. Jak to v případě respektující výchovy vnímáte?
