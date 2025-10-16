0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Nevím, co vůči střelci cítím. I on je obětí zla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Hudba16. 10. 20256 minut

Jehnny Beth: Jednoho dne vám někdo nevyhnutelně zlomí srdce a nepůjde ho opravit  

Francouzská zpěvačka a herečka se s albovou novinkou You Heartbreaker, You chystá do Prahy

Pavel Turek

„Všechno se pro mě změnilo před pěti lety, když můj otec prodělal vážnou srdeční příhodu. Stalo se to přímo před mýma očima a trvalo mi dlouho, než jsem se z toho zážitku vzpamatovala,“ popisuje Jehnny Beth událost, která obrátila její pohled na tvorbu i život. „Od té doby se srdce stalo ústředním tématem v mém životě,“ říká. A ono srdce myslí jak ve fyzickém, tak přeneseném slova smyslu. V její tvorbě tyto dvě věci často splývají a potvrzuje to i novým úderným albem You Heartbreaker, You, jež hned v několika písních ztotožňuje a prolíná bolest tělesnou a emocionální.

Zlomené žebro tu bolí stejně jako zlomené srdce, ale není to album o rozchodech a rozpadlých láskách. „Před začátkem práce na albu jsem se ptala sama sebe, jaké pocity ve mně vyvolává současný svět, a ukázalo se, že z většiny věcí mi puká srdce a chce se mi křičet,“ popisuje velkými slovy, ale klidným hlasem. „Základní myšlenka alba je, že svět, dokonce i lidé, kteří jsou vám blízko, vám jednoho dne nevyhnutelně zlomí srdce. Musíte přijmout, že k tomu dojde, že ho nepůjde opravit a že to je nedílná součást života.“

Francouzskou rodačku Jehnny Beth přitahují velké, ale ne vždy příjemné emoce, jež člověkem dokážou pořádně zacloumat. Dávala jim průchod ve své předchozí, postpunkové kapele Savages a nyní už několik let i na sólové dráze. Za doprovodu tvrdé rockové instrumentace se tak na You Heartbreaker, You objevují eruptivní momenty toho, kdy se city zvrtnou a jejich intenzita přeroste přijatelnou únosnost: z lásky se stává posedlost a z empatie nemožnost vcítění se do druhého. V jejím podání se pak ukazuje, že tyto zdánlivě vzdálené protipóly k sobě mají ve skutečnosti nebezpečně blízko a stačí překvapivě málo, aby se ze sympatie překlopila v zášť.

↓ INZERCE
„Box změnil moje tělo. Změnil, jak vypadám, i to, jak stojím na pódiu.“ (Koncert v Birminghamu, leden 2022) Autor: Watto / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články