Jehnny Beth: Jednoho dne vám někdo nevyhnutelně zlomí srdce a nepůjde ho opravit
Francouzská zpěvačka a herečka se s albovou novinkou You Heartbreaker, You chystá do Prahy
„Všechno se pro mě změnilo před pěti lety, když můj otec prodělal vážnou srdeční příhodu. Stalo se to přímo před mýma očima a trvalo mi dlouho, než jsem se z toho zážitku vzpamatovala,“ popisuje Jehnny Beth událost, která obrátila její pohled na tvorbu i život. „Od té doby se srdce stalo ústředním tématem v mém životě,“ říká. A ono srdce myslí jak ve fyzickém, tak přeneseném slova smyslu. V její tvorbě tyto dvě věci často splývají a potvrzuje to i novým úderným albem You Heartbreaker, You, jež hned v několika písních ztotožňuje a prolíná bolest tělesnou a emocionální.
Zlomené žebro tu bolí stejně jako zlomené srdce, ale není to album o rozchodech a rozpadlých láskách. „Před začátkem práce na albu jsem se ptala sama sebe, jaké pocity ve mně vyvolává současný svět, a ukázalo se, že z většiny věcí mi puká srdce a chce se mi křičet,“ popisuje velkými slovy, ale klidným hlasem. „Základní myšlenka alba je, že svět, dokonce i lidé, kteří jsou vám blízko, vám jednoho dne nevyhnutelně zlomí srdce. Musíte přijmout, že k tomu dojde, že ho nepůjde opravit a že to je nedílná součást života.“
Francouzskou rodačku Jehnny Beth přitahují velké, ale ne vždy příjemné emoce, jež člověkem dokážou pořádně zacloumat. Dávala jim průchod ve své předchozí, postpunkové kapele Savages a nyní už několik let i na sólové dráze. Za doprovodu tvrdé rockové instrumentace se tak na You Heartbreaker, You objevují eruptivní momenty toho, kdy se city zvrtnou a jejich intenzita přeroste přijatelnou únosnost: z lásky se stává posedlost a z empatie nemožnost vcítění se do druhého. V jejím podání se pak ukazuje, že tyto zdánlivě vzdálené protipóly k sobě mají ve skutečnosti nebezpečně blízko a stačí překvapivě málo, aby se ze sympatie překlopila v zášť.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu