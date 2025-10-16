Pavel Rychetský: Nepřijatelný je jak Turek, tak Macinka. Vystupují nevhodně a nedůstojně
S bývalým předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským o tom, jaké má prezident možnosti odmítnout kandidáta na ministra
Prezident Petr Pavel ostře kritizoval kandidáta Motoristů Filipa Turka poté, co vyšel najevo jeho rasismus včetně schvalování upálení malé romské holčičky. Dává ústava prezidentovi možnost Turka na základě těchto jeho vyjádření jako ministerského kandidáta odmítnout?
V okamžiku, kdy prezident jmenuje konkrétní osobu předsedou vlády, v podstatě ztrácí prostor pro vyjednávání o jednotlivých členech vlády. A je svým způsobem rukojmím premiéra. Jinými slovy musí respektovat jeho návrhy na sestavení vlády. Všichni prezidenti po roce 1989 ale také udělali jedno. Dříve, než kohokoli jmenovali premiérem a tím mu dali téměř neomezenou kompetenci na sestavení vlády, ho nejdříve pověřili jednáním o vládě. To ústava umožňuje. Tím si vytvářeli prostor pro konzultaci jednotlivých příštích ministrů s premiérem. A pro případné odmítnutí.
V období, kdy prezident někoho pověří jednáním o sestavení budoucí vlády, ale ještě ho nejmenuje, má tedy prostor vyvíjet na budoucího premiéra tlak a předkládat mu argumenty s cílem rozmluvit mu nějakého kandidáta, s nímž má závažný problém?
Ano, a vždy záleží jen na gentlemanské dohodě mezi oběma. Když se domluví na jednotlivých nominacích do vlády a prezident jmenuje premiérem konkrétní osobu, už spoléhá na to, že tato dohoda bude dodržena.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu