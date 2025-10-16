SPD do zprávy o extremismu patří. Soud došel k názoru, že je to kvůli její rétorice směrem k Ukrajincům
Spory o uvádění SPD ve zprávě o extremismu mají za jeden den dva protichůdné rozsudky. Oba naznačují, kam se hnutí aktuálně posunulo
Česko zažívá ve stínu voleb poněkud nepřehledný spor mezi SPD a ministerstvem vnitra. SPD vadí, že jej ministerstvo pravidelně zmiňuje ve svých zprávách o „extremismu a předsudečné nenávisti“. Proto podala sérii žalob, ve kterých po ministerstvu žádá o opravu a omluvu. Spory se táhnou dlouhé měsíce a ve čtvrtek médii proběhly dva rozsudky, které se ve svých závěrech rozcházejí.
Jeden je pravomocný a týká se zařazení do zprávy o extremismu z roku 2020. Tehdy vedl vnitro Jan Hamáček z ČSSD. Městský soud seznal, že SPD se sice vyjadřovala proti EU, NATO, integraci muslimů, nárokům pro zařazení do zprávy však chování hnutí formálně nevyhovovalo. Ministerstvo vnitra uvedlo, že se seznámí s písemným rozsudkem a zváží dovolání k Nejvyššímu soudu. „Vzhledem k tomu, že SPD kontinuálně bez excesů realizuje svůj volební program, lze dnešní rozsudek soudu vztáhnout paušálně na všechna relevantní období,“ řekl k tomu Tomio Okamura. Na svých sítích dodal, že „soud potvrdil, že hnutí není extremistické“.
Jenže sama soudkyně Markéta Wildová upozornila, že při posuzování šlo pouze o hodnocení výroků a aktivit SPD z roku 2020, ne o hodnocení výroků a aktivit hnutí obecně.
