Rozhovor7. 8. 202514 minut

Tohle naprosté selhání morální integrity vedení SOCDEM už nepůjde vzít zpět

S Lukášem Jelínkem o úpadku sociální demokracie a o tom, proč se Vladimír Špidla nikdy nepostavil Miloši Zemanovi

Marek Švehla

Jak vy jako znalec porevoluční sociální demokracie vnímáte spojení se Stačilo!? Zařadil byste to mezi zásadní události?

Je to nejzásadnější věc od obnovení sociální demokracie.

V čem?

Sociální demokracie se tady 35 let podílela na budování systému, ale dnes navazuje spolupráci se stranami, které chtějí ten systém zrušit nebo bourat. Se stranami, pro které byl listopad 89 porážkou. Sociální demokracie tento směr vždy vylučovala, a teď se jím vydala.

